Ростом выше мам. Женихи! Как выглядят сыновья-подростки звезд «Дома-2» Агибаловой, Феофилактовой, Пынзарь и Бушиной

Да, это и правда что-то невероятное, но детям бывших участниц «Дома-2» Агибаловой, Феофилактовой, Пынзарь и Бушиной уже по тринадцать-четырнадцать лет! Они уже выше своих мам ростом, настоящие женихи. Как выглядят повзрослевшие мальчики-подростки? Смотрим.
Сын Риты Агибаловой Митя стал первым ребенком проекта, он родился 15 декабря 2009 года. Через два с половиной месяца ему исполнится четырнадцать лет. Митя ходит в восьмой класс школы на Кипре.
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Рита Агибалова с сыном Митей от Жени Кузина. Фото: соцсети
Сыну Лены Бушиной Марку минувшим летом исполнилось тринадцать лет. В микроблоге Лена Бушина делилась снимком, на котором предстала с Марком, своей мамой и дочкой Лаурой.
Лена Бушина с сыном Марком, дочкой Лаурой и мамой. Фото: соцсети
В июле исполнилось двенадцать лет старшему сыну Дарьи и Сергея Пынзарь Артему. Он тоже рослый парень и уже догнал по росту свою миниатюрную маму.
Дарья Пынзарь с сыном Темой. Фото: соцсети
Сыну Жени Феофилактовой от Антона Гусева Даниэлю в декабре только будет одиннадцать лет. В этом году он пошел в четвертый класс. Рослый Даниэль выглядит старше своих ровесников. Внешне он уже вполне себе подросток.
Сын Жени Феофилактовой Даниэль. Фото: соцсети