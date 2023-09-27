Ростом выше мам. Женихи! Как выглядят сыновья-подростки звезд «Дома-2» Агибаловой, Феофилактовой, Пынзарь и Бушиной

Да, это и правда что-то невероятное, но детям бывших участниц «Дома-2» Агибаловой, Феофилактовой, Пынзарь и Бушиной уже по тринадцать-четырнадцать лет! Они уже выше своих мам ростом, настоящие женихи. Как выглядят повзрослевшие мальчики-подростки? Смотрим.

Сын Риты Агибаловой Митя стал первым ребенком проекта, он родился 15 декабря 2009 года. Через два с половиной месяца ему исполнится четырнадцать лет. Митя ходит в восьмой класс школы на Кипре.

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