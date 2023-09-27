«Моя жизнь началась заново»: уехавшая в Италию Ольга Орлова сделала неожиданное признание

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова эти осенние дни проводит, наслаждаясь красотами, морем и солнцем Италии.

Свой отпуск в Италии Ольга Орлова проводит вместе с мужем, бизнесменом по имени Валерий. Пара в эти дни отмечает важные для себя даты. Ольга Орлова поделилась в микроблоге, что 27 сентября у нее и мужа — двойной праздник.

Ольга Орлова поделилась совместным снимком с супругом и сделала признание. Кадр был сделан во время прогулки по побережью на роскошном кабриолете.

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