«Моя жизнь началась заново»: уехавшая в Италию Ольга Орлова сделала неожиданное признание

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова эти осенние дни проводит, наслаждаясь красотами, морем и солнцем Италии.
Свой отпуск в Италии Ольга Орлова проводит вместе с мужем, бизнесменом по имени Валерий. Пара в эти дни отмечает важные для себя даты. Ольга Орлова поделилась в микроблоге, что 27 сентября у нее и мужа — двойной праздник.
Ольга Орлова поделилась совместным снимком с супругом и сделала признание. Кадр был сделан во время прогулки по побережью на роскошном кабриолете.
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Ольга Орлова с мужем на кабриолете в Италии. Фото: соцсети
«Ровно 4 года назад мы познакомились. А 2 года назад в этот день мы расписались. И моя жизнь словно началась заново. Это стоило того, чтобы ждать так долго… Люблю», — призналась мужу Ольга Орлова.