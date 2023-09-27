«Один из супругов мог скрыть часть имущества»: известный адвокат прокомментировал судебный иск Светланы Бондарчук к Федору Бондарчуку

Светская львица, редактор и модель Светлана Бондарчук и известный режиссер Федор Бондарчук официально развелись в 2016 году после двадцати пяти лет совместной жизни.
Пара рассталась без скандала и взаимных публичных упреков. Но в эту среду, 27 сентября, стало известно, что Светлана Бондарчук обратилась в суд с иском о разделе имущества. Ответчик — бывший муж Федор Бондарчук.
Как такое может быть? Ведь срок исковой давности составляет три года. А с момента развода прошло уже семь лет. Что же могут делить Бондарчуки?
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«Не знаю подробностей этой истории, но могу сказать, что в практике нашего бюро были случаи, когда один из супругов мог скрыть какую-то часть имущества: недвижимость или активы. И вот на такое имущество срок давности начинается с того момента, когда о нем стало известно второму бывшему супругу. Мы не раз занимались разделом такого имущества по истечении многих лет и делали это довольно успешно», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Адвокат Александр Добровинский. Фото: Global Look Press