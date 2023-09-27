Очень красивый мальчик: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына-блондина с улыбкой на миллион

В семье экс-участников проекта «Дом-2» Андрея и Кристины Черкасовых подрастает сын Святослав. Малышу уже почти три с половиной года.
Мальчик с грудного возраста путешествует вместе с родителями. Не так давно Андрей и Кристина Черкасовы вместе с сыном Святославом побывали в Турции, в Кемере.
Во время отдыха Андрей Черкасов поделился снимком с сыном Святославом, сделанном в отеле. Очевидно, что мальчик за лето заметно подрос.
«У Святослава улыбка, как смайлика, глазки от удовольствия зажмуривает», — подписал кадр с сыном Андрей Черкасов.
Андрей Черкасов с сыном Святославом в Турции. Фото: соцсети
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Поклонники восторженно отреагировали на снимок Черкасова с сыном.
«Такие вы красивые! Дай, бог, счастья и здоровья вашей семье. Святослав — прелесть», «Святослав похож на мальчика из фильма «Один дома», «Очень красивый мальчик (я про Святика. Но по-другому и не могло быть, родители оба прекрасны», — высказались в Сети.