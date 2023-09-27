Очень красивый мальчик: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов показал подросшего сына-блондина с улыбкой на миллион

В семье экс-участников проекта «Дом-2» Андрея и Кристины Черкасовых подрастает сын Святослав. Малышу уже почти три с половиной года.

Мальчик с грудного возраста путешествует вместе с родителями. Не так давно Андрей и Кристина Черкасовы вместе с сыном Святославом побывали в Турции, в Кемере.

Во время отдыха Андрей Черкасов поделился снимком с сыном Святославом, сделанном в отеле. Очевидно, что мальчик за лето заметно подрос.