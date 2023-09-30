Вернуть не пытался! Почему Климова на самом деле ушла от Петренко: «приходил после съемок и выпивал»

Екатерина Климова всегда щепетильно относится к вопросам о своей личной жизни — актриса не допускает никакого вмешательства в это пространство. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» долгое время не комментировала свой разлад со вторым мужем Игорем Петренко. А ведь ради него Екатерина Климова разрушила свою семью. Ушла от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова и забрала дочку Елизавету. В новых отношениях у нее появились сыновья Матвей и Корней.

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