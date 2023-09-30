Вернуть не пытался! Почему Климова на самом деле ушла от Петренко: «приходил после съемок и выпивал»

Екатерина Климова всегда щепетильно относится к вопросам о своей личной жизни — актриса не допускает никакого вмешательства в это пространство. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» долгое время не комментировала свой разлад со вторым мужем Игорем Петренко. А ведь ради него Екатерина Климова разрушила свою семью. Ушла от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова и забрала дочку Елизавету. В новых отношениях у нее появились сыновья Матвей и Корней.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Свет на эту историю пролил сам Игорь Петренко. В телевизионном интервью он намекнул, почему не смог удержать рядом любимую женщину. Актер постоянно пропадал на съемках, а усталость снимал с помощью спиртного.
«Я каждый вечер приходил в номер после съемок и выпивал. Это становилось для меня привычным», - раскрылся актер.
Вернувшись домой после одной из таких киноэкспедиций, Игорь Петренко не застал ни жены, ни детей. Екатерина Климова собрала свои вещи и просто ушла.
По материалам программы «Судьба человека»
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой, сыновьями Матвеем и Корнеем, а также младшей дочкой Беллой. Фото: КП