Народ ахнул! Валерия вытянулась в вертикальной планке — стройные ножки к потолку: рядом на корточках внучка Селин

Певица Валерия удивила поклонников, опубликовав в своем микроблоге свежее фото с тренировки. Артистка успевает и с внучкой Селин нянчиться, и спортом заниматься. Всем бы такую бабушку, ахнули фанаты поп-дивы. Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина эффектно вытянулась в планке — стройные ножки к потолку, баланс соблюден. Рядом на корточках внучка Селин, завороженно наблюдает за звездной бабушкой, которая выглядит моложаво и свежо.
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Валерия в вертикальной планке, а внучка Селин смотрит с восторгом. Фото: личный архив
«Что только не сделаешь для любимой внучки! Селинка посадила Сажика (один из персонажей мультфильма "Три кота") в автомобиль вверх ногами. С моей стороны была иллюстрация, как бы это выглядело, если бы на самом деле он ехал вниз головой. Удивилась. Захотела повторить», - отметила Валерия.