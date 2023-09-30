Народ ахнул! Валерия вытянулась в вертикальной планке — стройные ножки к потолку: рядом на корточках внучка Селин

Певица Валерия удивила поклонников, опубликовав в своем микроблоге свежее фото с тренировки. Артистка успевает и с внучкой Селин нянчиться, и спортом заниматься. Всем бы такую бабушку, ахнули фанаты поп-дивы. Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина эффектно вытянулась в планке — стройные ножки к потолку, баланс соблюден. Рядом на корточках внучка Селин, завороженно наблюдает за звездной бабушкой, которая выглядит моложаво и свежо.

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