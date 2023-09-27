Кейт Миддлтон и принц Уильям окончательно решили не мириться с Меган Маркл и ее мужем

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили окончательно не пытаться наладить отношения с братом наследника престола Великобритании принцем Гарри и его избранницей Меган Маркл.

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После отъезда принца Гарри и его жены в Калифорнию старший сын короля Карла III и его супруга попытались урегулировать конфликты, которые провоцировала опальная парочка, но теперь они поняли, что делать это бесполезно.

Любую попытку пойти навстречу Меган Маркл использует в свою пользу, пытаясь на этом заработать деньги.