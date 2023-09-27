Кейт Миддлтон и принц Уильям окончательно решили не мириться с Меган Маркл и ее мужем

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили окончательно не пытаться наладить отношения с братом наследника престола Великобритании принцем Гарри и его избранницей Меган Маркл.
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После отъезда принца Гарри и его жены в Калифорнию старший сын короля Карла III и его супруга попытались урегулировать конфликты, которые провоцировала опальная парочка, но теперь они поняли, что делать это бесполезно.
Любую попытку пойти навстречу Меган Маркл использует в свою пользу, пытаясь на этом заработать деньги.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
В интервью британскому журналу «ОК!» бывший корреспондент телекомпании BBC Дженни Бонд раскрыла подробности взаимоотношения между членами королевской семьи.
По словам журналистки, после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри в США, принц Уильям был «опечален», но все-таки пошел навстречу брату, общаясь с ним во время похорон дедушки, принца Филиппа, в апреле 2021 года.
Вторая попытка была предпринята на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года, но и она оказалась бесполезной.
Принц Гарри и Меган Маркл после этого словно с цепи сорвались. Младший сын короля Великобритании опубликовал скандальные мемуары, потом вышел сериал «Гарри и Меган» на Netflix, в котором герцог и герцогиня Сассекские обвиняют членов королевской семьи в травле.
Последней каплей для принца Уильяма и Кейт Миддлтон стали события этого года, рассказала Дженни Бонд. По ее данным, после очередного скандала принцесса пришла к мужу и поговорила на счет скандальных родственников. В итоге беседы оба порешили на том, что больше никакой дружбы между ними быть не может.
Источник: Gazeta.SPb