Раскрыты детали о тайном визите Пугачевой в Москву: помощь другу

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Алла Борисовна была одной из немногих знаменитостей, кто до последнего момента поддерживал связь с больным Моисеевым. Поэтому чаяния ее поклонников о посещении столицы в столь знаковый час выглядят вполне логичными.

Увы, но Сергей Горох вынужден был разочаровать почитателей Аллы Пугачевой. Он рассказал журналистам МК.ru, что советовался с Примадонной по поводу установки памятника, его идеи, но про тайный визит места его открытия она ничего ему не говорила. Впрочем, материальную помощь предложила, хотя Горох отказался от нее.