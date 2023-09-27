Раскрыты детали о тайном визите Пугачевой в Москву: помощь другу

Поклонники Аллы Пугачевой надеялись, что народная артистка появится в Москве 27 сентября, пусть даже тайно.
Напомним, 27 сентября 2022 года умер друг певицы, Борис Моисеев. И его директор Сергей Горох запланировал открытие памятника танцовщику на Троекуровском кладбище через 12 месяцев после кончины артиста.
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Алла Борисовна была одной из немногих знаменитостей, кто до последнего момента поддерживал связь с больным Моисеевым. Поэтому чаяния ее поклонников о посещении столицы в столь знаковый час выглядят вполне логичными.
Увы, но Сергей Горох вынужден был разочаровать почитателей Аллы Пугачевой. Он рассказал журналистам МК.ru, что советовался с Примадонной по поводу установки памятника, его идеи, но про тайный визит места его открытия она ничего ему не говорила. Впрочем, материальную помощь предложила, хотя Горох отказался от нее.