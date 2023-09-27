Бывший муж Бузовой раскрыл, что ждет рождения пятого ребенка: с певицей Тарасов так и не решился на детей

Ольга Бузова в свои 37 лет не имеет ни семьи, ни отношений, ни детей. При этом звезда не скрывает, что искренне мечтает об этом, а в своей роскошной квартире даже обустроила детскую комнату.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
А вот ее бывший муж Дмитрий Тарасов стал не просто счастливым семьянином после развода с певицей, а многодетным отцом.
Стало известно, что его нынешняя жена Анастасия Костенко ждет уже четвертого малыша! Пока пол ребенка не разглашается, но семейство успело выставить в Сеть кадры с «беременной» фотосессией. На них модель раскрыла живот и продемонстрировала, что находится в ожидании очередного чуда.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двух дочек, Милану и Еву, а также сыночка Алешеньку.
Старшую дочку Ангелину Дмитрию Тарасову родила первая жена — Оксана Пономаренко. Ольга Бузова была у футболиста второй законной супругой, а Анастасия Костенко стала третьей.