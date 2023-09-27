Бывший муж Бузовой раскрыл, что ждет рождения пятого ребенка: с певицей Тарасов так и не решился на детей

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А вот ее бывший муж Дмитрий Тарасов стал не просто счастливым семьянином после развода с певицей, а многодетным отцом.

Стало известно, что его нынешняя жена Анастасия Костенко ждет уже четвертого малыша! Пока пол ребенка не разглашается, но семейство успело выставить в Сеть кадры с «беременной» фотосессией. На них модель раскрыла живот и продемонстрировала, что находится в ожидании очередного чуда.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают двух дочек, Милану и Еву, а также сыночка Алешеньку.

Старшую дочку Ангелину Дмитрию Тарасову родила первая жена — Оксана Пономаренко. Ольга Бузова была у футболиста второй законной супругой, а Анастасия Костенко стала третьей.