Друг Моисеева отказался от денег Пугачевой: памятник артисту открыт без нее

27 сентября прошлого года умер Борис Моисеев. Его друг и директор Сергей Горох, как и обещал, спустя 12 месяцев открыл памятник артисту на Троекуровском кладбище.

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Как рассказал Горох МК.ru, идею скульптуры он обсуждал с Алой Пугачевой, встретившись с ней в июле этого года в Юрмале. Она одобрила в целом памятник, но и внесла свои рекомендации, к которым друг Моисеева прислушался.

Сергей Горох очень ценит ее мнение, поскольку она была одной из немногих, кто был с танцором на связи до конца.