Друг Моисеева отказался от денег Пугачевой: памятник артисту открыт без нее

27 сентября прошлого года умер Борис Моисеев. Его друг и директор Сергей Горох, как и обещал, спустя 12 месяцев открыл памятник артисту на Троекуровском кладбище.
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Как рассказал Горох МК.ru, идею скульптуры он обсуждал с Алой Пугачевой, встретившись с ней в июле этого года в Юрмале. Она одобрила в целом памятник, но и внесла свои рекомендации, к которым друг Моисеева прислушался.
Сергей Горох очень ценит ее мнение, поскольку она была одной из немногих, кто был с танцором на связи до конца.
«Я советовался с Аллой Борисовной Пугачевой. Я ей предлагал свои идеи, а она даже предлагала финансовую помощь. Но я от нее отказался, потому что для меня было важнее получить какие-то ценные советы», — признался Горох.
Скульптура Борису Моисееву выполнена в полный рост, отлита из бронзы. Она показывает фрагмент его любимого танцевального номера «Боль разлуки».
Автор работы — скульптор Филипп Трушин. Он же выполнил мемориальную доску на доме Моисеева.