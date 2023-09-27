«Нашли кольцо в мусорном ведре»: Виктория Боня рассказала, что потеряла дорогой подарок от бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что избавилась от дорогого кольца от бывшего мужа.
Напомним, что Виктория жила в гражданском браке с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. От бывшего возлюбленного у Виктории есть дочь, которая родилась в 2012 году.
В честь рождения дочери бизнесмен подарил Виктории роскошное кольцо с сапфиром. Именно его участница шоу «Звезды в Африке» выкинула в мусорку.
«Это кольцо мне подарил Алекс на рождение Анджелины. Внутри есть гравировка: «Одна единственная». Мы его хотели отдать дочери, когда она вырастет, чтобы это было фамильное кольцо. И я его потеряла!» — отметила Виктория Боня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Мы перерыли весь дом вверх дном и нашли кольцо в мусорном ведре. Я сгребла его туда вместе с бумагой и незаметно выкинула. Но теперь оно на моем пальце», — добавила Боня, успокоив поклонников.