«Нашли кольцо в мусорном ведре»: Виктория Боня рассказала, что потеряла дорогой подарок от бывшего мужа

«Это кольцо мне подарил Алекс на рождение Анджелины. Внутри есть гравировка: «Одна единственная». Мы его хотели отдать дочери, когда она вырастет, чтобы это было фамильное кольцо. И я его потеряла!» — отметила Виктория Боня.