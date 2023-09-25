«Не похож на свой экранный образ»: вдова Иосифа Кобзона рассказала, каким был певец при знакомстве с ней

Вдова артиста Иосифа Кобзона рассказала о жизни с любимым мужем, за которого вышла замуж в 20 лет.
Нелли Кобзон призналась, что ей не хватает избранника. Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.
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Нелли Михайловна поделилась тем, как первый раз увидела будущего мужа.
«Когда я в первый раз увидела тебя, ты был совсем не похож на свой экранный образ. Высокий, красивый, харизматичный, стильно одетый. Я вышла за тебя замуж, когда мне было 20 лет, и ты меня многому научил, воспитал, организовал», – заявила Нелли Кобзон.
«В свои последние годы ты стал таким потрясающим отцом, мужем, дедушкой! Ты всегда был таким, но у тебя не было времени и повода это показать. И наконец ты растворился в семье», – добавила вдова Иосифа Кобзона в беседе с 7days.ru.