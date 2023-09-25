«Не похож на свой экранный образ»: вдова Иосифа Кобзона рассказала, каким был певец при знакомстве с ней

Вдова артиста Иосифа Кобзона рассказала о жизни с любимым мужем, за которого вышла замуж в 20 лет.

Нелли Кобзон призналась, что ей не хватает избранника. Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

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Нелли Михайловна поделилась тем, как первый раз увидела будущего мужа.