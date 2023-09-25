«Забудь мой номер»: отец Даны Борисовой не хочет с ней общаться

«А у вас в семье тоже есть такие родственники, который и так в принципе жили всю жизнь ради себя?», – обратилась Дана Борисова к своим поклонникам в личном микроблоге.

Отец Борисовой так отреагировал на участие дочери в программе, где Дана узнала все о своих предках до XVII века.

Напомним, ранее экс-муж Даны Борисовой отказался увеличить алименты на их общую дочь Полину.