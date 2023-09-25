«Забудь мой номер»: отец Даны Борисовой не хочет с ней общаться

Стало известно, почему отец телеведущей Даны Борисовой попросил знаменитость забыть его номер.
Оказалось, родитель Борисовой заблокировал номер дочери. Но перед этим он написал Дане письмо.
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«Забудь мой номер, дай пожить без всей этой грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует», – написал отец Даны Борисовой своей дочери.
«А у вас в семье тоже есть такие родственники, который и так в принципе жили всю жизнь ради себя?», – обратилась Дана Борисова к своим поклонникам в личном микроблоге.
Отец Борисовой так отреагировал на участие дочери в программе, где Дана узнала все о своих предках до XVII века.
Напомним, ранее экс-муж Даны Борисовой отказался увеличить алименты на их общую дочь Полину.