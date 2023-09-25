«Забудь мой номер»: отец Даны Борисовой не хочет с ней общаться

Дана Борисова. Фото: соцсети 

Теледива решила больше узнать о своих предках, но вызвала гнев родителя.

Стало известно, почему отец телеведущей Даны Борисовой попросил знаменитость забыть его номер.

Оказалось, родитель Борисовой заблокировал номер дочери. Но перед этим он написал Дане письмо.

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«Забудь мой номер, дай пожить без всей этой грязи для себя. Думаю, я это заслужил, твое мнение меня не интересует», – написал отец Даны Борисовой своей дочери.

«А у вас в семье тоже есть такие родственники, который и так в принципе жили всю жизнь ради себя?», – обратилась Дана Борисова к своим поклонникам в личном микроблоге.

Отец Борисовой так отреагировал на участие дочери в программе, где Дана узнала все о своих предках до XVII века. 

Напомним, ранее экс-муж Даны Борисовой отказался увеличить алименты на их общую дочь Полину.

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