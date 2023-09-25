«Непростая для меня история»: жена Константина Ивлева поделилась переживаниями о развитии дочери

Жена телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева рассказала, как переживала из-за развития их дочери Ники.

Отметим, что Валерия Куденкова пережила непростую беременность. А ее малышка родилась раньше срока.

«Это непростая для меня история. Ника родилась на месяц раньше, и она все начинала делать позже, чем дети «у знакомых». И я очень волновалась. У «блогеров в Сети» уже в 9 месяцев сами едят ложкой, а моей уже 11 месяцев, потом год и месяц...», – отметила жена Ивлева.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».