«Непростая для меня история»: жена Константина Ивлева поделилась переживаниями о развитии дочери

Жена телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева рассказала, как переживала из-за развития их дочери Ники.
Отметим, что Валерия Куденкова пережила непростую беременность. А ее малышка родилась раньше срока.
«Это непростая для меня история. Ника родилась на месяц раньше, и она все начинала делать позже, чем дети «у знакомых». И я очень волновалась. У «блогеров в Сети» уже в 9 месяцев сами едят ложкой, а моей уже 11 месяцев, потом год и месяц...», – отметила жена Ивлева.
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«А она все руками. Я очень волновалась, что плохая мама и не могу научить. А потом во Франции, в 1,4, она сама взяла ложку и начала есть. И теперь ее невозможно накормить, она ругается. Только сама ест», – добавила Куденкова.
«Мне было очень тяжело во время беременности, и я боялась только того, что кто-то из нас может не дотянуть», – заключила журналистка в своем микроблоге.
Напомним, брак с Валерией Куденковой для Константина Ивлева является вторым.