Венсана Касселя заподозрили в отношениях с моделью, похожей на его бывшую возлюбленную

Артиста Венсана Касселя подозревают в романе с молодой моделью, которая похожа на предыдущую избранницу знаменитости.

Недавно Венсана Касселя заметили на вечеринке в компании 28-летней модели Малики Лубек. Примечательно, что манекенщице и актеру тут же приписали роман.

В Сети уже успели сравнить бывшую девушку Касселя с его новой спутницей.