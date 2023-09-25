Венсана Касселя заподозрили в отношениях с моделью, похожей на его бывшую возлюбленную

Венсан Кассель. Фото: соцсети 

56-летний французский актер пять лет встречался с 26-летней Тиной Кунаки. Однако пара рассталась.

Артиста Венсана Касселя подозревают в романе с молодой моделью, которая похожа на предыдущую избранницу знаменитости.

Недавно Венсана Касселя заметили на вечеринке в компании 28-летней модели Малики Лубек. Примечательно, что манекенщице и актеру тут же приписали роман. 

В Сети уже успели сравнить бывшую девушку Касселя с его новой спутницей.

Тина Кунаки и Малика Лубек. Фото: соцсети 

Поклонники Венсана Касселя посчитали, что Малика Лубек похожа на Тину Кунаки. У обеих моделей смуглая кожа и кучерявые волосы.

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Пока Венсан Кассель и Малика Лубек официально не подтверждали свои отношения.

Известно, что у Малики есть три высших образования. Девушка эксперт в области промышленного и технического обслуживания. Также у Лубек степень бакалавра по физике и материаловедению. Об этом рассказали в womanhit.ru.

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