Кейт Миддлтон в сливочном костюме за 90 тысяч рублей щегольнула в Лондоне — стройная в брюках клеш

Кейт Миддлтон стала гостьей светского мероприятия, посетив молодежный центр Streets of Growth в восточном Лондоне. Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала белоснежный топ и сливочный костюм Roland Mouret стоимостью 750 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей). Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру приталенным блейзером и примерила брюки клеш, которые сидели на Кейт как влитые.

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