Кейт Миддлтон в сливочном костюме за 90 тысяч рублей щегольнула в Лондоне — стройная в брюках клеш

Кейт Миддлтон стала гостьей светского мероприятия, посетив молодежный центр Streets of Growth в восточном Лондоне. Для выхода в свет жена принца Уильяма выбрала белоснежный топ и сливочный костюм Roland Mouret стоимостью 750 фунтов стерлингов (90 тысяч рублей). Герцогиня Кембриджская подчеркнула стройную фигуру приталенным блейзером и примерила брюки клеш, которые сидели на Кейт как влитые.
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Кейт Миддлтон в сливочном костюме козырнула в Лондоне. Фото: Global Look Press
Невестка ныне покойной леди Дианы примерила ультрамодные остроносые лодочки на шпильке. Образ герцогини Кембриджской дополнил сдержанный макияж, своими локоны Кейт Миддлтон уложила упругими вьющимися локонами.
По материалам The Voice