Алсу честно рассказала о своей звездной болезни и дала совет молодым артистам

40-летняя звезда нулевых Алсу, в отличие от многих других артистов того времени, по-прежнему на слуху. За последние 20 лет она успела выйти замуж, родить троих детей и построить успешную музыкальную карьеру. И это было не так просто, как кажется.

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Слава обрушилась на Алсу буквально в одночасье. После того как молодая певица выпустила свой первый трек «Зимний сон» о ней заговорила вся страна. На тот момент звезде было всего 15 лет.

В таком возрасте очень сложно не поддаться так называемой «звездной болезни», но Алсу справилась. По словам артистки, этот недуг ей не знаком. Певица призналась: помогло выстоять строгое воспитание и команда, которую она старалась оберегать от негативного влияния шоу-бизнеса.

«Меня эта болезнь миновала, может, в силу моего воспитания, может, в силу того, что у меня была замечательная команда, которую я оберегала от грязи и от всего ненужного», — сказала Алсу.

Молодым артистам Алсу тоже советует не кичиться своим звездным статусом. По мнению певицы, адекватное восприятие действительности помогает пережить не только карьерные взлеты, но и падения. Без которых, увы, не обходится ни один артист.

«Невозможно всегда находиться в топе, у каждого есть пик популярности, потом, в какой-то момент, ты уходишь немножко с вершины. Скажу одно, когда ты делаешь музыку искренне и от души, всегда найдется преданный слушатель», — подытожила Алсу.

Источник: woman.ru