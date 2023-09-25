Нелли Кобзон через 5 лет после смерти мужа не нашла успокоения: «Иосиф, ты часто снишься мне»

Иосиф Кобзон умер в 80 лет 30 августа 2018 года, не дожив 12 дней до своего 81 дня рождения.

И хотя прошло уже пять лет, его жена Нелли так и не смогла примириться с уходом любимого мужа.

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«Иосиф, ты часто снишься мне. Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь с табличкой «Квартира образцового содержания» в доме на улице Рубинштейна, где я живу с мамой и младшим братом», - рассказала она.

Нелли Кобзон рассказала, что на ее брак повлияли сразу несколько человек, и она ни разу не пожалела об этом.

Когда ее отношения только начинали развиваться с певцом, он пригласил ее в Сочи, куда отправился на гастроли. Нелли тогда опешила, однако мама настояла, чтобы она поехала, и сама вызвалась сопровождать ее.

Сидя за столом в ресторане с мамой и в компании не только Иосифа Кобзона, но и других звезд СССР, ей было неловко. В какой-то момент она подскочила и решила сбежать. Ее догнали Владимир Высоцкий с женой Мариной Влади.

Высоцкий приободрил ее, а Влади научила женской мудрости. Объяснила, что мужчина формируется в женской заботе. Однако и Иосиф Кобзон повлиял на мировоззрение Нелли.

«Я вышла за тебя замуж, когда мне было 20 лет, и ты меня многому научил, воспитал, организовал. Что-то я постигала вопреки тебе, что-то назло, что-то во имя тебя. Мы были совершенно разными людьми, но ты всегда вел себя со мной на равных. Я тебе за это очень благодарна», — поделилась воспоминаниями вдова.

Источник: 7days.ru