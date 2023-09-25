Софи Лорен получила серьезную травму после падения: предстоит долгая реабилитация

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Артистка сломала шейку бедра. Неприятность произошла после случайного падения. Медики забрали травмированную Лорен из ее дома в Женеве.

Известно, что звезде киноленты «Чочара» сделали срочную операцию, и теперь ей предстоит довольно длительный период реабилитации.

Источник: Telegram-канал Super.ru