Софи Лорен получила серьезную травму после падения: предстоит долгая реабилитация

Итальянская актриса Софи Лорен в минувшую среду, 20 сентября, отметила свой 89 день рождения. А спустя четыре дня после праздника, 24 числа, попала в больницу с серьезной травмой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Артистка сломала шейку бедра. Неприятность произошла после случайного падения. Медики забрали травмированную Лорен из ее дома в Женеве.
Известно, что звезде киноленты «Чочара» сделали срочную операцию, и теперь ей предстоит довольно длительный период реабилитации.
Источник: Telegram-канал Super.ru