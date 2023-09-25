Ида Галич показала безгрудое тело в купальнике: людям жалко, просят поправиться (видео из Сочи)

Блогер, ведущая и светская львица Ида Галич никогда не страдала лишним весом. Разве что во время беременности набирала несколько кило, но это нормально для женщины.
Ее формы всегда были женственными, плавными и вызывали восторг у поклонников.
Однако оказалось, что сама Ида Галич всю жизнь мечтала быть хрупкой, тоненькой, как тростинка. И именно такой она сейчас стала.
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Люди, увидев звезду на пляжах в Сочи, были поражены. Ида Галич похудела до неузнаваемости, ножки стали стройненькими, талия тоненькой, как у модели. Вот только вместе с этой появившейся красотой пропал и пышный бюст ведущей.
В интернете люди сожалеют об этом изменении тела у звезды и советуют ей хоть немного поправиться.