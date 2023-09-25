Ида Галич показала безгрудое тело в купальнике: людям жалко, просят поправиться (видео из Сочи)

Блогер, ведущая и светская львица Ида Галич никогда не страдала лишним весом. Разве что во время беременности набирала несколько кило, но это нормально для женщины.

Ее формы всегда были женственными, плавными и вызывали восторг у поклонников.

Однако оказалось, что сама Ида Галич всю жизнь мечтала быть хрупкой, тоненькой, как тростинка. И именно такой она сейчас стала.