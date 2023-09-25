Марина Анисина сделала заявление о своих отношениях с Никитой Джигурдой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина два раза выходила замуж за отца своих детей Никиту Джигурду. Их скандально известный брак не обсуждал только ленивый. Да и сейчас нет-нет да и поползут слухи о разладе в семье.

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Подлили масла в огонь и новости о переезде фигуристки в Турцию. А ведь последние годы она с детьми жила во Франции, притом что муж — в России.

Но Анисина решила, наконец, расставить все точки над i и лично прокомментировала свои отношения с Джигурдой. Она заявила, что у нее в жизни произошли серьезные изменения, а вот в личном плане все стабильно.