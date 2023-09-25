Влад Топалов расплакался и вылетел с шоу: «Дикая обида за себя»

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Звезды в Африке» про голодающих и готовых на все ради еды знаменитостей. Уже покинул лагерь сноубордист Уик Вайлд, во втором выпуске испытание на вылет проходили Влад Топалов и Юлия Топольницкая.

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Задание оказалось непростым для обоих претендентов на вылет – надо было построить пирамидку из неустойчивых тонких четырехугольников, балансируя на жердочках. Спустя множество попыток достроила сооружение Топольницкая. И заплакала. Проигравший Топалов тоже не сдержал эмоций. И если первая плакала от счастья, то второй от горечи поражения.