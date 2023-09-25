Совсем невеста: Севастьянова в белом платье-бюстье подчеркнула пышный бюст

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова этим летом сказала «да» на главный вопрос в жизни. Красавица, руки которой добивались достойнейшие мужчины, стала невестой неизвестного бойфренда – она его почему-то скрывает. Хотя все предыдущие ее ухажеры известны и тайными не были.

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Для нового выхода в свет Каролина нарядилась, будто невеста в загс. Белоснежное платье бюстье укладывается в современные тренды свадебной моды – минималистичное и лаконичное, но очень изысканное.