«Заказывала два-три раза в неделю»: любимое блюдо принцессы Дианы назвал королевский повар – удивительно простое!

Принцесса Диана имела возможность питаться самыми изысканными блюдами всех кухонь мира, однако выбирала простую и доступную любому жителю страны еду. Как сообщает Daily Express, бывший королевский шеф-повар Дарен Макгрейди несколько раз за неделю мог подать к столу леди Ди одно и то же блюдо.

«Обедая в модных ресторанах во время роскошных королевских туров, она, вероятно, пробовала самые вкусные блюда со всего мира, но больше всего любила фаршированный сладкий перец и фаршированные баклажаны, которые заказывала два-три раза в неделю», - поведал кулинар.

В своей диете принцесса Уэльская придерживалась отказал от жирных сливок и насыщенных соусов и, конечно, внимательно подсчитывала съеденные калории.

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