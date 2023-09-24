«Утром ставили капельницу, а вечером напивался»: обнародованы скандальные подробности о покойной звезде «Солдат» Гришечкине

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин скончался 15 сентября в одной из столичных больниц. Туда его, как оказалось, доставили из наркологической клиники. По информации соседей актера, перед смертью он ушел в запой. Очередной в этом году.

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Сам Гришечкин еще в начале года откровенничал, что не против заложить за воротник, однако уверял, что меру знает. И чуть ли не через месяц, в феврале, угодил в больницу с подозрением на инфаркт. Ему тогда установили стент и выписали. Но он тут же ушел в запой, уверяют знающие люди.

«Пил очень сильно. Ему утром ставили капельницу, а вечером он напивался», - поведала скандальную правду одна из соседок Гришечкина.

Но экс-возлюбленная актера опровергает сказанное. Диана Бичарова уверяет, что это наговоры, чтобы очернить память Гришечкина.

«Вся та грязь, которая сейчас льется связи со смертью и похоронами Славы, не укладывается в голове. Как он якобы бомжевал на лавочках в пьяном угаре!», - цитирует ее сайт kp.ru.