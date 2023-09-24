Самая горячая парочка отеля: полуобнаженные Черкасов из «Дома-2» и его жена оторвались на отдыхе в Турции

Андрей Черкасов и его жена Кристина. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина обожают демонстрировать свои тела.

Бывший участник и ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов вместе с семьей в сентябре провел несколько незабываемых дней на отдыхе в Турции.

Во время каникул Андрей Черкасов и его жена Кристина сделали несколько горячих кадров, которыми поделились в микроблоге.

На фото, появившемся только что в аккаунте Кристины, она и ее супруг позируют полуобнаженными, демонстрируя свои тела. Андрей Черкасов позирует в шортах, а Кристина - в бикини.

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«В том году я загадала провести в Турции минимум три недели, бархатный сезон здесь невероятный, особенно для отдыха с детьми. Но я не была уверена, что это удастся осуществить. И вот мы здесь уже 17 дней, чему я безгранично рада. Море теплющее, погода солнечная, при этом никакой невыносимой жары», - поделилась Кристина Черкасова.

Андрей Черкасов с женой в Турции. Фото: соцсети

Поклонники пришли в восторг от отрывающихся на газоне Черкасова и его жены и заявили, что те вполне могут претендовать на звание самой горячей парочки отеля.

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