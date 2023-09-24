«Не собирается возвращаться»: Дмитрий Харатьян высказался о живущей в Швеции дочери

Дочь известного артиста Дмитрия Харатьяна от первого брака Александра уже давно живет за границей. В Швеции у Александры семья и любимая работа.

Молодая женщина периодически приезжает на родину, давая понять, что не намерена разрывать родственные связи.

По словам Дмитрия Харатьяна, в Швеции у его дочери Александры все хорошо, она довольна своей жизнью и не планирует возвращаться в Россию.

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