Рыдала в голос: Млодик и Виторган в спешке покинули театр из-за впавшей в истерику дочери

Полным фиаско закончился выход в свет Ирины Млодик и Эммануила Виторгана с маленьким дочками Этель и Кларой.

В это воскресенье звездное семейство отправилось на детский спектакль в театр имени Вахтангова. Но вот посмотреть представление целиком не получилось. Младшая дочка Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Клара оказалась чересчур впечатлительным ребенком.

Девочка так напугалась переодетых актеров, что у нее началась истерика, остановить которую родители не смогли. Всем пришлось покинуть театр. Ирина Млодик рассказала об этом в микроблоге, показав видео с рыдающей Кларой.

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