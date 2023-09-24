Рыдала в голос: Млодик и Виторган в спешке покинули театр из-за впавшей в истерику дочери

Полным фиаско закончился выход в свет Ирины Млодик и Эммануила Виторгана с маленьким дочками Этель и Кларой.
В это воскресенье звездное семейство отправилось на детский спектакль в театр имени Вахтангова. Но вот посмотреть представление целиком не получилось. Младшая дочка Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Клара оказалась чересчур впечатлительным ребенком.
Девочка так напугалась переодетых актеров, что у нее началась истерика, остановить которую родители не смогли. Всем пришлось покинуть театр. Ирина Млодик рассказала об этом в микроблоге, показав видео с рыдающей Кларой.
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«Они ненастоящие, это костюмы», - пыталась объяснить Кларе старшая сестренка Этель.
Но ничего не помогало. Клара кричала, что ей страшно, и не могла успокоиться.
«Испугалась Кларочка разбойников на сцене… Пришлось уйти со 2-го акта… Сходили в театр Вахтангова на «Кот в сапогах». И смех, и грех», - поделилась Ирина Млодик.