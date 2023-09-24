Кейт Миддлтон чуть не умерла со смеху, явившись на авиабазу

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская недавно стала командующей военно-воздушными силами флота Великобритании.

Кейт Миддлтон впервые появилась на авиабазе в Йовилтоне в Сомерсете в новом статусе. Напомним, принцессу Уэльскую Карл III назначил командующей военно-воздушными силами флота.

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Кейт Миддлтон на авиационной базе приняла участие в виртуальном полете на авиасимуляторе. В ангаре герцогиня рассмеялась, когда ей предложили примерить аварийный спасательный жилет.

Принцесса Уэльская с готовностью надела его, но, когда ей предложили нажать на кнопку автоматического надува, опешила. Но потом вновь рассмеялась, зажмурила с испугом глаза и сделала это.

Кейт Миддлтон и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Жена принца Уильяма поразилась работе спасательного устройства, она не ожидала, что процесс проходит так быстро.

Королевская особа также утолила любопытство и заглянула в диспетчерскую, там она надела наушники и пообщалась по микрофону с членами экипажа на борту воздушного судна Wildcat.

Источник: Daily Mail.

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