Кейт Миддлтон чуть не умерла со смеху, явившись на авиабазу

Кейт Миддлтон впервые появилась на авиабазе в Йовилтоне в Сомерсете в новом статусе. Напомним, принцессу Уэльскую Карл III назначил командующей военно-воздушными силами флота.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Кейт Миддлтон на авиационной базе приняла участие в виртуальном полете на авиасимуляторе. В ангаре герцогиня рассмеялась, когда ей предложили примерить аварийный спасательный жилет.

Принцесса Уэльская с готовностью надела его, но, когда ей предложили нажать на кнопку автоматического надува, опешила. Но потом вновь рассмеялась, зажмурила с испугом глаза и сделала это.