Боялись увидеть отца другим! Как дети приняли ампутации Костомарова: «ручки и ножки перестали работать»

Начало 2023-го года стало для Романа Костомарова одним из самых тяжелых в жизни. Не менее сложно пришлось и родным чемпиона: госпитализация, ампутации и бесчисленные балансирования между жизнью и смертью — все это стоило близким нервных клеток.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дети спортсмена (дочь и сын) не сразу узнали подробности. Оксана Домнина как могла ограждала наследников от шокирующей правды, в то время как близкое окружение советовало ей беседовать с детьми как со взрослыми и как можно скорее все рассказать.

«Я стала на листке бумаги записывать свои мысли. Объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи были вынуждены сделать операцию. И заменить части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором», — преподнесла детям Домнина.

12-летняя дочь Костомарова Анастасия особенно переживала за папу. У девочки был страх увидеть родителя другим, но спустя время она сама попросилась к нему.

«Боялась увидеть то, что она не хочет видеть. Потом она сама сказала: "Пойдем к папе"», — поделилась Оксана Домнина в шоу «Секрет на миллион» НТВ.

К счастью, наследнице звезд спорта удалось справиться с тревогой. Страх ушел, и теперь она для родителей главная поддержка.