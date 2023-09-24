Тайные похороны Алексея Янина: мама рыдала, вдова не отходила от сына

Алексея Янина не стало 19 сентября. Актер скончался в коме, так и не придя в сознание. Родные знаменитости предупредили сразу: прощание пройдет в закрытом режиме, и сдержали слово.

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Место похорон до последнего держали в тайне, и только после церемонии стало известно, что последним пристанищем Янина стало Ваганьковское кладбище.

Присутствовали самые близкие — родители, жена, сын и немногочисленные друзья. Плакали все, но тяжелее всех проживали утрату мама актера и 11-летний сын. Наследник актера был в жутко подавленном состоянии, что мама не отходила от него ни на шаг.

Родительница звезды экрана и вовсе не сдерживала эмоций: горько и много плакала, задавалась вопросом, почему сложилось именно так.

После похорон прошли поминки. Родня вспомнила Янина добрым словом и не прекращая рассуждала, за что Алексею досталась тяжелая болезнь.

Напомним, в 2015 году у артиста случился обширный инсульт. Правое полушарие мозга оказалось полностью поражено.

Из-за недуга Алексей перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Все это время за артистом ухаживала мама и жена, на плечах которой были также и финансовые вопросы. Дарья обеспечивала мужа необходимым и именно она оплатила пребывание Алексея в клинике (500 тысяч рублей), где актер провел последние дни в сознании.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.