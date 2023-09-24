«Имеет огромную аудиторию»: в чем заключается творческий успех дочери Любови Успенской

Стало известно, почему карьера дочери Любви Успенской идет в гору.
Татьяна Плаксина в последнее время, как и ее звездная мама, поет на сцене и записывает любимые композиции.
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Музыкант Руслан Баринов уверен, что чудесное выздоровление Татьяны Плаксиной и ее примирение с мамой положительным образом повлияли на карьеру певицы.
«Мама Татьяны имеет огромную аудиторию и приносит значительный вклад в успех и признание дочери. Необходимо отметить, что без такой замечательной женщины рядом с ней не было бы и этого огромного внимания и ажиотажа, который сопровождается на концертах», – признался артист в беседе с dni.press.