«Имеет огромную аудиторию»: в чем заключается творческий успех дочери Любови Успенской

Стало известно, почему карьера дочери Любви Успенской идет в гору.

Татьяна Плаксина в последнее время, как и ее звездная мама, поет на сцене и записывает любимые композиции.

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Музыкант Руслан Баринов уверен, что чудесное выздоровление Татьяны Плаксиной и ее примирение с мамой положительным образом повлияли на карьеру певицы.