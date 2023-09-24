Ирина Шейк в чулках и белье козырнула фигурой на одном подиуме с Наоми Кэмпбелл: настоящий фурор

Единогласно — самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини. Но этот показ был полон прозрачных нарядов. Так Ирина продефилировала в прозрачном пеньюаре черного цвета, под которым были видны трускик, пояс и чулочки. Модель козырнула своей идеальной фигурой в 37 лет. А рядом прошлась Наоми Кэмпбелл, которая в 53 года не перестает восхищать своими формами и грацией кошки.

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