Ирина Шейк в чулках и белье козырнула фигурой на одном подиуме с Наоми Кэмпбелл: настоящий фурор

Ирина Шейк уже больше 20 лет работает в модной индустрии. Она смогла прославиться на весь мир. Ее зовут в рекламные проекты и на показы. На каждой Неделе моды российская красавица появляется на подиумах. И этой осенью она уже успела удивить народ своими «голыми» платьями. А недавно ей сделали ужасающий грим. Но настоящий фурор звезда произвела на показе Dolce&Gabbana в Милане.
Единогласно — самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини. Но этот показ был полон прозрачных нарядов. Так Ирина продефилировала в прозрачном пеньюаре черного цвета, под которым были видны трускик, пояс и чулочки. Модель козырнула своей идеальной фигурой в 37 лет. А рядом прошлась Наоми Кэмпбелл, которая в 53 года не перестает восхищать своими формами и грацией кошки.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Ирина с каждым годом только становится краше. А стилисты подмечают, что вещи из кружева можно будет носить не только летом. Теперь прозрачной будет и верхняя одежда — невидимыми станут тренчи. Именно такие луки показали модели.