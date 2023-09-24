«Хочу вот так всю жизнь!»: Ольга Орлова поделилась редким фото с мужем — на море, держась за руки

Ольга Орлова уже давно покинула группу «Блестящие». Теперь она ведет популярное шоу «Дом-2». Еще несколько лет назад у певицы дома были только животные и сын Артем от первого брака. Но потом она неожиданно сыграла свадьбу с бизнесменом, который на 10 лет ее старше. А в начале 2023 года у них родилась дочка Анна.
Несмотря на то, что 45-летняя Ольга подвергалась критике за поздние роды, она смело давала отпор хейтерам. А в последнее время телеведущая публикует фото с наследницей. Но осенью она улетела с мужем по имени Валерий в Италию. Артистка наслаждается отпуском и купается в море. А 22 сентября она поздравила мужа с днем рождения.
Орлова выложила кадр, где они сидят вместе на побережье и держатся за руки, смотря друг на друга.
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Ольга Орлова с мужем. Фото: соцсети звезды
«Хочу вот так всю жизнь! С днем рождения, любимый», – заявила звезда.
Поклонники поздравили избранника телеведущей. Многие назвали их идеальной парой несмотря на разницу в 10 лет.