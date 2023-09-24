«У меня и детки на съемках»: Ляйсан Утяшева запечатлелась в крепких объятиях подросшей дочки от Павла Воли

Обычно супруги часто путешествуют. В отпуск они обычно ездят с детьми Робертом и Софией. Недавно у них началась учеба. Но Ляйсан все же взяла наследников с собой в Узбекистан. Накануне она выложила трогательные кадры. Восьмилетняя дочка крепко обняла маму за шею и не отпускала.

«Я мамочка. У меня и детки на съемках», – отметила жена Воли.

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