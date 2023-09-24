«У меня и детки на съемках»: Ляйсан Утяшева запечатлелась в крепких объятиях подросшей дочки от Павла Воли

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она раньше была художественной гимнасткой, а теперь является телеведущей. Ляйсан даже запустила свой успешный проект «Дерзкая готовка». А в начале 2023 года она впервые вела шоу с мужем Павлом Волей. «Выжить в Дубае» стало таким успешным проектом, что недавно стартовал второй сезон, который получил название «Выжить в Самарканде».
Обычно супруги часто путешествуют. В отпуск они обычно ездят с детьми Робертом и Софией. Недавно у них началась учеба. Но Ляйсан все же взяла наследников с собой в Узбекистан. Накануне она выложила трогательные кадры. Восьмилетняя дочка крепко обняла маму за шею и не отпускала.
«Я мамочка. У меня и детки на съемках», – отметила жена Воли.
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Поклонники заметили, что София подросла. Многие осыпали комплиментами телеведущую, которая успешно совмещает карьеру и материнство. К слову, пара предпочитает скрыть лица детей. Они считают, что так оберегают их от лишнего внимания общественности.