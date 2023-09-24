Решила пойти по стопам Бузовой: Бородина улетела в Африку

Однако на днях Ксения улетела в Африку. Она решила посетить Кейптаун. Там уже не раз была Ольга, так как неподалеку в саванне снималась в шоу «Звезды в Африке». А вот Бородина участвовать в проекте отказывалась. Она признавалась, что ее звали, но есть насекомых и ковыряться в грязи телеведущая не хочет. Поэтому она устроила отпуск и теперь наслаждается местными красотами природы.

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