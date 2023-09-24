Решила пойти по стопам Бузовой: Бородина улетела в Африку

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». А вот со своей бывшей коллегой Ольгой Бузовой не общается после того, как артистка внезапно покинула проект. Более того, ходят слухи, что они никогда не были подружками. Порой телеведущая даже критикует ее стиль в одежде, намекая, что одевается звезда не лучшим образом.
Однако на днях Ксения улетела в Африку. Она решила посетить Кейптаун. Там уже не раз была Ольга, так как неподалеку в саванне снималась в шоу «Звезды в Африке». А вот Бородина участвовать в проекте отказывалась. Она признавалась, что ее звали, но есть насекомых и ковыряться в грязи телеведущая не хочет. Поэтому она устроила отпуск и теперь наслаждается местными красотами природы.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
К слову, там стоит не курортная погода. Ксения носит джинсы и куртку. Но в этом году она уже больше пяти раз нежилась на море. Только дочек Теону и Марусю за лето звезда дважды свозила в Турцию. Также она отдыхала с подругами в Дубае, ездила во Францию и другие страны.