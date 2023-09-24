«Говорит, что очень довольна»: Галина Юдашкина запечатлела внучку модельера в самой модной обуви сезона в Дубае

На этот раз вдова кутюрье устроила поездку в Европу и два дня погостила у дочки. Но в конце сентября Мрина уже была дома в Москве. А вот Галина устроила шопинг в Дубае. Она решила поддержать друзей, которые открыли свой бутик в самом большом торговом центре в городе. Бизнесвумен засняла сыновей Аркадия и Анатолия, которые приобрели модную обувь.

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А дома она нарядила дочку Агату Ариеллу в модные зеленые балетки, которые считаются трендом сезона. Девочка попыталась выговорить какие-то слова. Она плюхнулась на пол и стала трогать обновки.