«Говорит, что очень довольна»: Галина Юдашкина запечатлела внучку модельера в самой модной обуви сезона в Дубае

Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года. Это стало большо утратой для семьи и миллионов поклонников. Примечательно, что Модным домом теперь занимается его дочка Галина. Она уже не раз создавал коллекции нарядов. Теперь светская львица живет в Дубае, куда переехала с мужем Петром Максаковым и внуками.
На этот раз вдова кутюрье устроила поездку в Европу и два дня погостила у дочки. Но в конце сентября Мрина уже была дома в Москве. А вот Галина устроила шопинг в Дубае. Она решила поддержать друзей, которые открыли свой бутик в самом большом торговом центре в городе. Бизнесвумен засняла сыновей Аркадия и Анатолия, которые приобрели модную обувь.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А дома она нарядила дочку Агату Ариеллу в модные зеленые балетки, которые считаются трендом сезона. Девочка попыталась выговорить какие-то слова. Она плюхнулась на пол и стала трогать обновки.
«Говорит, что очень довольна», – отметила Галина.
Поклонники были сражены тем, как быстро растут внуки Юдашкина. Многие были очарованы маленькой Агатой. Девочка с пеленок растет модницей. Мама дня нее подбирает платья и шортики. А братья очень любят годовалую сестренку.