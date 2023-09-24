Показали рельефные тела: Настя Ивлеева и Ида Галич соревнуются в похудении

Настя Ивлеева и Ида Галич. Фото: соцсети 

Бывшие подруги демонстрируют без стеснения свои преобразившиеся фигуры.

Недавно блогер Настя Ивлеева опубликовала кадры, на которых показала похудение на 14 килограммов.

Настя призналась, что сильно переживала из-за неидеальной фигуры. 

«Как вообще можно было так себя запустить, а с другой стороны – мы же люди, живые организмы. Грустим – жрем, страдаем – пьем! И никто не застрахован от печали. Короче говоря, с кем не бывает. Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а так же ментальном и физическом здоровье!», – написала в своем микроблоге Ивлеева.

Примечательно, что и бывшая подруга Насти Ивлеевой в последнее время стремительно худеет.

Новая фигура Насти Ивлеевой и Иды Галич. Фото: соцсети 

Ида Галич признавалась, что отказ от алкоголя помог ей обрести фигуру мечты.

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