Невестка Орбакайте в тугих лосинах похвасталась безупречной фигурой: «орех» игриво выпятила на камеру

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Раньше выступал со своей группой, играл в театре, а иногда выходит в свет со знаменитыми родственниками. А в 2022 году он решил уехать в США. Там артист занялся режиссерской работой. А вот его избранница теперь все чаще предстает на вечеринках.
На этот раз Алена решила поделиться новыми кадрами. Она продолжает следить за фигурой. Жена Никиты является моделью, поэтому занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Блондинка позировала в тугих велосипедках и топике. Она похвасталась своими безупречными формами. Невестка Орбакайте выпятила свою упругую пятую точку.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Краснова напоминает им Барби. «Какая шикарная», «Живота вообще нет! Просто ведьма», «Ох, что за ножки», «Такая вся складная», «Как же повезло Никите», «Правильно говорят, что в Лос-Анджелесе живут ангелы», «Вау, как вы прекрасны», — стали писать подписчики.