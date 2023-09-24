«Мужику 50 лет – огрызается»: Айза заступилась за Карнавал, которую обидел Шура

Айза Лилуна-Ай. Фото: соцсети 

Телеведущая не понимает, почему певец позволил себе нагрубить молодой блогерше.

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа – Айза – отреагировала у себя в социальных сетях на слова Шуры о Вале Карнавал.

Напомним, недавно исполнитель Шура на съемках нового сезона шоу «Битва Поколений» вступил в словесную перепалку с блогером Валей Карнавал.

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Стало понятно, что Шура недолюбливает представительницу младшего поколения.

«Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура! Мужику 50 лет – огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других!», – написала Айза в своем микроблоге.

Телеведущая посоветовала Вале Карнавал не реагировать на провокацию артистов старшего поколения. 

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