«Мужику 50 лет – огрызается»: Айза заступилась за Карнавал, которую обидел Шура

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа – Айза – отреагировала у себя в социальных сетях на слова Шуры о Вале Карнавал.

Напомним, недавно исполнитель Шура на съемках нового сезона шоу «Битва Поколений» вступил в словесную перепалку с блогером Валей Карнавал.

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Стало понятно, что Шура недолюбливает представительницу младшего поколения.