Лиза Арзамасова засняла своего двухлетнего сына: босиком бегал по пляжу — настоящее счастье

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в стране благодаря сериалу «Папины дочки». Примечательно, что актриса продолжает строить карьеру. Она несколько лет назад устроила личную жизнь. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Примечательно, что она родила сына Льва, которому уже два года.
На этот раз осень Лиза начала с путешествий. Она съездила с мужем на Байкал. Актриса также свозила сына в детский лагерь «Орленок» в Туапсе. На этот раз она выложила трогательные кадры. На них Арзамасова гуляет по пляжу с наследником. Лев босиком бегал у кромки моря. Она отметила, что эти кадры хочет сохранить на память.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лиза. Многие отметили, что она не меняется. Другие были сражены ее маленьким наследником. «Лева просто красавчик», «Лева — это всегда клево!», «Какая вы классная! Ножки стройные», «Очень трогательно!», «Счастливый и босой», «Это идеальный отдых», — стали писать в Сети.
Лев Авербух. Фото: соцсети звезды