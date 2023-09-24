Лиза Арзамасова засняла своего двухлетнего сына: босиком бегал по пляжу — настоящее счастье

На этот раз осень Лиза начала с путешествий. Она съездила с мужем на Байкал. Актриса также свозила сына в детский лагерь «Орленок» в Туапсе. На этот раз она выложила трогательные кадры. На них Арзамасова гуляет по пляжу с наследником. Лев босиком бегал у кромки моря. Она отметила, что эти кадры хочет сохранить на память.

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