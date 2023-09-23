Время никого не щадит: как выглядит лицо 41-летней Натальи Водяновой без фильтров и фотошопа

Наталья Водянова уже давно стала известной персоной. Она дружит с именитыми модельерами, посещает модные показы и участвует в фотосессиях. Примечательно, что в последнее время она крайне редко выходят в свеет и не ведет соцсети. Но во время Недели моды российская красавица все же отметилась на публике. Она приняла участие в показе Ralph Lauren.
Так как Наталья считается одной из лучших, то она вышла на подиум в конце шоу. Модель продефилировала в эффектном платье золотистого цвета с густой бахромой. Ее волосы были распущены. Она выставила напоказ свое глубокое декольте, которое украшали ряды из бус. Водянова выглядела очень соблазнительно и смогла произвести фурор.
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Но позже в Сеть попали снимки многодетной мамы, которые не были обработаны в фотошопе. Поклонники сразу поняли, что свои фото модель обычно ретуширует, так как выглядит на них идеально. А вот на новых кадрах Наталью даже не все узнали из-за признаков старения. были видны морщинки, мешки под глазами и даже неидеальная грудь.
Наталья Водянова. Фото: соцсети звезды
Многие женщины признались, что устали от идеальных лиц и фигур, от одного взгляда на которые, развивается комплекс неполноценности. Поэтому Наталью даже похвалили. Однако снимок долго обсуждали, подвергая звезду критике.
«От красоты не осталось и следа», «Время беспощадно. Для всех», «Да, стареет, но очень красиво стареет», «Нормальная красивая женщина. Своего возраста. По фото видно уставшая», «Даде грудь опечалилась», «Вот это морщины», — стали писать в Сети.