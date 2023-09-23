Время никого не щадит: как выглядит лицо 41-летней Натальи Водяновой без фильтров и фотошопа

Так как Наталья считается одной из лучших, то она вышла на подиум в конце шоу. Модель продефилировала в эффектном платье золотистого цвета с густой бахромой. Ее волосы были распущены. Она выставила напоказ свое глубокое декольте, которое украшали ряды из бус. Водянова выглядела очень соблазнительно и смогла произвести фурор.

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