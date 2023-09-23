«Они снова ввели его в медикаментозную кому»: Костомаров пережил микроинсульт, находясь в больнице

Роман Костомаров для многих стал героем. Он раньше блистал на льду и завоевывал награды. А в 2023 году фигурист попал в больницу. Примечательно, что он поступил с пневмонией, но мгновенно начался сепсис. Врачи несколько месяцев спасали жизнь олимпийского чемпиона. Ему пришлось ампутировать ступни и кисти рук. Теперь он ходит на протезах. Однако оказалось, что в больнице он пережил еще одну напасть.
В беседе с Лерой Кудрявцевой Костомаров раскрыл все подробности своего пребывания в Коммунарке. Он признался, что врачи делали все, чтобы спасти ему конечности, но это было уже невозможно. Когда фигурист отходил от первой комы, уже пришел в себя, у него случился микроинсульт. Это произошло на глазах его жены Оксаны Домниной, которая была в палате.
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«Начал трястись бок, потом стал дергаться один глаз. Пришли врачи сделали все процедуры: КАТЭ, МРТ. Они увидели микроинсульт. Чтобы это дальше не развивалось, они снова ввели его в медикаментозную кому. Он долго был в коме, дней пять, но потом еще дольше выходил из нее, недели две», – пояснила Оксана.
Лера уточнила, чувствует ли теперь фигурист последствия от инсульта. Он признался, что лишь иногда замечает дискомфорт.
«Один глаз чуть-чуть закрывается, словно спать хочешь», – отметил спортсмен в шоу «Секрет на миллион».
Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»