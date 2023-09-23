«Они снова ввели его в медикаментозную кому»: Костомаров пережил микроинсульт, находясь в больнице

В беседе с Лерой Кудрявцевой Костомаров раскрыл все подробности своего пребывания в Коммунарке. Он признался, что врачи делали все, чтобы спасти ему конечности, но это было уже невозможно. Когда фигурист отходил от первой комы, уже пришел в себя, у него случился микроинсульт. Это произошло на глазах его жены Оксаны Домниной, которая была в палате.

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«Начал трястись бок, потом стал дергаться один глаз. Пришли врачи сделали все процедуры: КАТЭ, МРТ. Они увидели микроинсульт. Чтобы это дальше не развивалось, они снова ввели его в медикаментозную кому. Он долго был в коме, дней пять, но потом еще дольше выходил из нее, недели две», – пояснила Оксана.

Лера уточнила, чувствует ли теперь фигурист последствия от инсульта. Он признался, что лишь иногда замечает дискомфорт.