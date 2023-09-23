«Язык начал чернеть, уши, глаза вывалились»: Домнина была шокирована, когда увидела Костомарова в больнице

Теперь Костомаров учится ходить на протезах. Многое он не может сделать самостоятельно. Но близкие его окружили заботой. На этот раз фигурист в беседе с Лерой Кудрявцевой рассказал, как пережил все происходящее в больнице. А Домнина не смогла сдержать слез, когда вспомнила, как он выглядел на больничной койке,

«Мне говорили сначала, что шанс выжить 2 процента. Мне говорили, что все плохо, но подбадривали меня. Потом уже когда Роман пришел в себя, мне сказали, что то что он выжил — это чудо. Ни один врач не давал шансов.

На третий день уже говорили про ампутацию. Пальцы на ногах было не спасти. 10 января вечером уже были измененные конечности. Это как смола начинает тебя съедать всего.

Одно дело, когда ты слышишь и другое, когда ты видишь. Я посмотрела, когда он уснул. Размотала бинты и увидела черные высохшие пальцы. Угли высохшие, косточки», – поделилась жена звезды.