«Язык начал чернеть, уши, глаза вывалились»: Домнина была шокирована, когда увидела Костомарова в больнице

Роман Костомаров посвятил свою жизнь фигурному катанию. Он не скрывает, что был хулиганом, но это не помешало ему стать олимпийским чемпионом. Но в 2023 году спортсмен попал в больницу. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь.
Это стало испытанием не только для него, но также для жены фигуриста Оксаны Домниной и его мамы Валентины. Он смог выжить, но остался без ступней и кистей рук, так как конечности пришлось ампутировать.
Теперь Костомаров учится ходить на протезах. Многое он не может сделать самостоятельно. Но близкие его окружили заботой. На этот раз фигурист в беседе с Лерой Кудрявцевой рассказал, как пережил все происходящее в больнице. А Домнина не смогла сдержать слез, когда вспомнила, как он выглядел на больничной койке,
«Мне говорили сначала, что шанс выжить 2 процента. Мне говорили, что все плохо, но подбадривали меня. Потом уже когда Роман пришел в себя, мне сказали, что то что он выжил — это чудо. Ни один врач не давал шансов.
На третий день уже говорили про ампутацию. Пальцы на ногах было не спасти. 10 января вечером уже были измененные конечности. Это как смола начинает тебя съедать всего.
Одно дело, когда ты слышишь и другое, когда ты видишь. Я посмотрела, когда он уснул. Размотала бинты и увидела черные высохшие пальцы. Угли высохшие, косточки», – поделилась жена звезды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
По словам супругов, в какой-то момент все было очень плохо. Костомаров отметил, что почернение слегка ушло позже. А вот то, что осталось ампутировали.
«Язык начал чернеть, уши, глаза вывалились. Мог бы всего лишиться. Тогда бы меня точно пришлось как-то усыплять», – шутливо заявил фигурист.
А Домнина призналась, что врачи до сих пор продолжаю работать с Романом.
«За левую борются до сих пор за ладонь», – сказала она в шоу «Секрет на миллион».