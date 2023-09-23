«Я смотрю на себя в одежде. И происходит такое»: Костомаров увидел страшный сон, когда оказался на грани жизни и смерти

Почему-то я стою на даче на дорожке. Я смотрю на себя в одежде. И происходит такое. Вот как спичку поджигаешь и она начинает быстро гореть. Вот так у меня происходило, только пепел сразу стал лететь и шапка с меня падает на ботинки. Я так странно смотрю, я в полном ужасе. И вот тут кто-то снимает это. И через 30-40 секунд все это происходит в обратном порядке. Шапка, вспышка. Я просто в шоке. Кто-то меня на телефон записал, но не помню кто.

Потом я пришел в себя и Оксане сказал, что в телефоне есть фото и видео ужасное, посмотри. Она говорит, что там нет никакого видео. Я ей доказывал. Я был близок конкретно смерти. И выстоял», – пояснил Костомаров в шоу «Секрет на миллион».