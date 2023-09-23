«Я смотрю на себя в одежде. И происходит такое»: Костомаров увидел страшный сон, когда оказался на грани жизни и смерти

Роман Костомаров является фигуристом. В свое время он даже стал олимпийским чемпионом. Однако в этом году спортсмен попал в больницу с пневмонией. Она привезла к развитию сепсиса. Врачам пришлось спасать жизнь Роману. Примечательно, что рядом с ним в трудный момент были жена Оксана Домнина и другие родственники. Теперь фигурист учится жить заново, так как ему ампутировали ступни и кисти рук.
В беседе с Лерой Кудрявцевой чемпион рассказал, что происходило с ним в больнице. Он не понимал, что обычный вирус приведет к таким глобальным последствиям. Костомарову давали всего 2 процента, что он выживет. Целый консилиум врачей обсуждал ситуацию и никто не давал шансов фигуристу. По словам Домниной, уже на третий день было предложено ампутировать пальцы. Сам Роман вспомнил, что был в тумане из-за лекарств. Но он дал согласие. В какой-то момент ему приснился страшный сон.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я не видел туннель. Было что-то вроде туннеля, где я ходил, чтобы найти выход, чтобы сделать вздох. Мне приснился сон страшный.
Врач и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Почему-то я стою на даче на дорожке. Я смотрю на себя в одежде. И происходит такое. Вот как спичку поджигаешь и она начинает быстро гореть. Вот так у меня происходило, только пепел сразу стал лететь и шапка с меня падает на ботинки. Я так странно смотрю, я в полном ужасе. И вот тут кто-то снимает это. И через 30-40 секунд все это происходит в обратном порядке. Шапка, вспышка. Я просто в шоке. Кто-то меня на телефон записал, но не помню кто.
Потом я пришел в себя и Оксане сказал, что в телефоне есть фото и видео ужасное, посмотри. Она говорит, что там нет никакого видео. Я ей доказывал. Я был близок конкретно смерти. И выстоял», – пояснил Костомаров в шоу «Секрет на миллион».