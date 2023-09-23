Нюша в «бабушкином» купальнике оголила свои «аппетитки»: повернулась к народу ягодицами, сразив весь пляж

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала известной персоной еще в юном возрасте. Однако теперь она остается популярной исполнительницей. При этом артистка реже дает концерты, так как стала женой и мамой. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Недавно звезда решила сменить обстановку и улетела с ними из ОАЭ в Турцию.
Осенние дни Нюша проводит на дорогостоящем курорте. Она без стеснения оголяет свои прелести на отдыхе, так как недавно похудела. Певица предстала в купальнике на новых кадрах. Она загорала в бикини с высокими трусиками. Артистка предпочла продемонстрировать упругие ягодицы и другие выпуклости фигуры. Она красовалась на солнце без макияжа.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. А вот ее купальник многие подвергли критике. «Ого, какая мамочка», «Купальник словно у бабушки одолжила», «Что это за парашюты на вас?», «Просто молодец, так похудела», «Ах, какая куколка», — стали писать пользователи Сети.