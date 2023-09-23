Светлана Немоляева рассказала о предательстве Анатолия Белого: «Чудовищно ранил меня»

Светлана Немоляева является актрисой театра и кино. В ее копилке десятки ярких работ. В свои 86 лет она также продолжает работать. У нее есть сын Александр Лазарев-младший. Он пошел по стопам родителей. Уже много лет артист трудится в Московском государственном театре «Ленком». Но недавно произошла неприятность, которая испортила отношения Немоляевой и Анатолия Белого.
Раньше они вместе снимались и даже дружили. Но не так давно артист сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле. Из-за выходки сбежавшего из России актера театру пришлось отменить спектакль «Поминальная молитва». Дело в том, что в этой постановке задействован сын Светланы Владимировны. Это осень расстроило звезду.
«Чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась. Он прекрасно знает, что Александр Лазарев — мой сын и что «Поминальная молитва» — его спектакль», — переживает артистка.
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Александр Лазарев. Фото: Global Look Press
Примечательно, что еще недавно она даже снималась в одном проекте с Белым. Она играла его маму. Теперь его поступок актриса воспринимает как подлость.
«Мы чудесно, дружелюбно с ним работали. Он говорил обо мне потрясающие слова: как ему легко работалось. То, что он сделал — просто нож в спину», — цитируют 86-летнюю звезду «Известия».
Немоляева уверена, что ее коллега просто стал озлобленным после того, как покинул родину. Она считает, что он не востребован за границей так, как был в России. Актриса осуждает тех, кто покинул страну.