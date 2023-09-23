Светлана Немоляева рассказала о предательстве Анатолия Белого: «Чудовищно ранил меня»

Раньше они вместе снимались и даже дружили. Но не так давно артист сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле. Из-за выходки сбежавшего из России актера театру пришлось отменить спектакль «Поминальная молитва». Дело в том, что в этой постановке задействован сын Светланы Владимировны. Это осень расстроило звезду.

«Чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась. Он прекрасно знает, что Александр Лазарев — мой сын и что «Поминальная молитва» — его спектакль», — переживает артистка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».