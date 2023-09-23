Оксана Домнина сделала печальное признание: Роману Костомарову грозит ампутация руки

Теперь фигурист уже научился ходить на протезах. Он даже выходит на лед с женой Оксаной Домниной, но без коньков. Спортсмену потребовалась большая сила воли, чтобы принять случившееся и жить дальше. Однако пока испытания еще не закончились.

«Решение по ампутации на правой руке было принято сразу. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — заявила Домнина в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

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