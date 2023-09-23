Оксана Домнина сделала печальное признание: Роману Костомарову грозит ампутация руки

Роман Костомаров уже давно стал знаменитым фигуристом. Одно время он жил в США, а потом вернулся в Россию. Спортсмен выступал на льду с Татьяной Навкой. Никто не подозревал, что олимпийского чемпиона ждет серьезное испытание. В начале 2023 года он попал в больницу. В итоге Роман шесть месяцев боролся за жизнь. Врачи были вынуждены ампутировать кисти рук и ступни, чтобы его спасти.
Теперь фигурист уже научился ходить на протезах. Он даже выходит на лед с женой Оксаной Домниной, но без коньков. Спортсмену потребовалась большая сила воли, чтобы принять случившееся и жить дальше. Однако пока испытания еще не закончились.
«Решение по ампутации на правой руке было принято сразу. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», — заявила Домнина в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Роман Кастомаров и Оксана Домнина, Лера Кудрявцева. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Напомним, что ранее Костомаров вспомнил, как жил в США, расстался с первой женой уже после того, у него закрутился роман с Домниной, а также о том, что его мама не сразу полюбила его вторую жену. И хоть Оксана в какой-то момент даже ушла от фигуриста, испытания, которые выпали на их долю в этом году, только сильнее сплотили супругов.