Врач сообщил, сколько операций на самом деле перенес Костомаров: «Роман стойко это принял»

В итоге фигурист смог победить недуг. Однако ему ампутировали ступни и кисти рук. Все лето он учился заново ходить. В шоу «Секрет на миллион» Костомаров признался, что произошедшее чудо. Однако ему сложно быть без пальцев.

Глава центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин рассказал, что олимпийский чемпион перенес с января по июнь 2023 года 16 серьезных операций.