Врач сообщил, сколько операций на самом деле перенес Костомаров: «Роман стойко это принял»

Роман Костомаров давно прославился, как выдающийся фигурист. Примечательно, что он выступал с Татьяной Навкой. У него также была бурная личная жизнь. Однако в этом году спортсмен заставил переживать о себе всю страну. Он попал в больницу вскоре после Нового года и его состояние только ухудшалось. Сам Роман признавался, что когда был госпитализирован даже не думал, что все так обернется.
В итоге фигурист смог победить недуг. Однако ему ампутировали ступни и кисти рук. Все лето он учился заново ходить. В шоу «Секрет на миллион» Костомаров признался, что произошедшее чудо. Однако ему сложно быть без пальцев.
Глава центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин рассказал, что олимпийский чемпион перенес с января по июнь 2023 года 16 серьезных операций.
«Мы были совершенно честны перед Романом и его близкими, когда сообщили о необходимости ампутировать стопы. Роман стойко это принял, сразу проводить ампутацию всех конечностей было нельзя, шли этапные операции. Всего было 16 больших операций, каждую перевязку можно было также считать за операцию», – вспомнил Костин в эфире шоу «Секрет на миллион».
Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Протезы ног он уже освоил, а вот протезы рук еще не пришли. Фигурист провел в больнице почти полгода. А не так давно Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной принял участие в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Он выходит на лед, но без коньков. Ранее спортсмен признавался, что у него наворачиваются слезы, когда он видит старые кадры, где он надевает коньки.