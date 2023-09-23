Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она остается солисткой группы «А’Студио» больше 15 лет. Певица успела не только построить карьеру, но и личную жизнь. Уже несколько лет она счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У них подрастает сын Адам. А от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у нее есть дочка Оливия, которой восемь лет.
На этот раз Топурия решила показать, чем увлекается ее наследница. Певица засняла дочку верхом на черной лошади. Девочка уже не первый год занимается конным спортом. Оливия была в шлеме, жокейских лосинах и сапогах. Наследница артистки уверенно держится в седле.
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Оливия Гейхман. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на отца. «Какая красивая», «Вот это наездница», «Просто кудряшка Сью», «Она так похожа на папу! Это поразительно», «Оливия так быстро растет», «Эта обаятельная улыбка всех сразит», — стали писать подписчики.