На этот раз Топурия решила показать, чем увлекается ее наследница. Певица засняла дочку верхом на черной лошади. Девочка уже не первый год занимается конным спортом. Оливия была в шлеме, жокейских лосинах и сапогах. Наследница артистки уверенно держится в седле.

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